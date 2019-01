Grifo in amichevole a Empoli

A Pian di Massiano non si vuole lasciare nulla al caso. Sul mercato ma anche sul campo. Ecco perché ad appena tre giorni di distanza dalla ripresa della preparazione prevista per mercoledì mattina che vedrà capitan Bianco e compagni effettuare una doppia seduta, la formazione di Alessandro Nesta sarà impegnata sabato pomeriggio, il 12 gennaio alle ore 15, al Castellani di Empoli dove il Grifo sfiderà la squadra toscana allenata da Giuseppe Iachini. Un test di tutto rispetto contro un avversario di categoria superiore e che lo scorso anno dominò il torneo cadetto. Un’amichevole di peso, quella contro l’Empoli, in quello stesso stadio dove lo scorso 18 maggio proprio mister Nesta fece il suo esordio sulla panchina del Grifo nell’ultima giornata del campionato, prima di calarsi nei playoff persi con il Venezia. Un impegno ideale per riprendere quanto prima il ritmo partita perché a Pian di Massiano non si vuole lasciare nulla al caso. Sul mercato o sul campo non fa differenza.