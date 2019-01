Ripresa amara per le umbre, ko Trestina e Cannara: pari del Bastia

La ripresa del campionato in serie D non ha portato molte gioie alle umbre. Sconfitte in trasferta per Cannara e Trestina. I rossoblù sono stati battuti con un netto 3-0 dalla Pianese, mentre i bianconeri hanno ceduto per 2-0 sul campo del Real Forte Querceta. Infine il Bastia, impegnato in casa contro il Ponsacco. E' finita 1-1, con la squadra di Bonura in vantaggio al 14' del secondo tempo con Belli e raggiunta nel finale da una rete di Mariani.