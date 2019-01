Sir, così fa davvero male: Trento vince 3-0 e vola in testa

Nulla da fare per la Sir Safety Conad Perugia. I Block Devils infatti escono con le ossa rotte dal big match in casa dell'Itas Trentino: 3-0 per gli uomini di Lorenzetti che così scalzano Perugia dal primo posto in classifica. Quasi mai in partita i ragazzi di Bernardi che soffrono i muri dei campioni del mondo e la giornata non eccezionale di Atanasijevic. Sussulto d'orgoglio nel terzo parziale, con la Sir che sciupa anche quattro set point ma finisce ko. Ecco i parziali: 25-23, 25-19, 35-33.