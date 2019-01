Ternana, che duello con il Monza di Berlusconi: due i giocatori contesi

Testa a testa tra Ternana e Monza per un paio di obiettivi importanti nel reparto avanzato. Insomma, duello in vista tra Filippo Antonelli Agomeri (diesse biancorosso confermatissimo da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani) e Luca Leone (nuovo direttore sportivo rossoverde, in carica da venerdì scorso). Del resto il trequartista e il centravanti corteggiati da entrambi i club provengono dalla A e in C sembrano in grado di fare la differenza. Si tratta di Danilo Soddimo (32 anni a fine settembre, 10 presenze in questa stagione nel Frosinone, con cui vanta 151 gare e 12 gol da agosto 2013) e di Alejandro Miguel Rodriguez (28 anni a fine luglio, in questo campionato 6 panchine a Empoli collezionate dopo aver superato la lesione del crociato subita lo scorso 2 aprile a Foggia, in passato 25 gol in B tra Cesena, Salernitana ed Empoli e 5 in A con la compagine romagnola).