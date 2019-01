Gubbio, a centrocampo è pronto Davì

L’allungamento del mercato, che doveva chiudere il 18 gennaio e che invece si protrarrà fino a fine mese, non agevola certo club come il Gubbio che economicamente non possono fare la guerra con le corazzate della Serie C. E i giocatori, su questo “extratime” ci giocano perché aspettano fino alla fine prima di accettare una soluzione ritenuta meno allettante.

DUE URGENZE

Ma il Gubbio deve fare bene e presto. Sono due le urgenze: un attaccante che riesca a non far rimpiangere troppo Ettore Marchi e un centrocampista di spessore e d’esperienza che sappia arricchire e potenziare il parco giocatori in forza al reparto ma che, soprattutto, riesca a colmare il gap creato dalla contemporanea squalifica di Malaccari e Benedetti che sabato 18 gennaio, alla ripresa del campionato, dovranno saltare il match casalingo contro la Vis Pesaro. Nel mirino ci sono poi un esterno d’attacco e un terzino (per la difesa piace anche il classe ’97 Sgarbi, centrale di difesa del Perugia ma non è una riorità).

IN ATTACCO

Di nomi, per il ruolo di attaccante, ne girano parecchi anche se c’è stato già qualche no. Francesco Forte (’93), che ha iniziato a segnare a ripetizione (3 gol in quattro partite) non lascia il Beveren in serie A belga. Marco Guidone, 32 anni al Padova in serie B con 6 presenze, tramite il procuratore Giovanni Tateo avrebbe declinato l’offerta. Così come sembra molto dura per Matteo Chinellato (classe ’91), 3 presenze quest’anno in B col Padova che avrebbe altre richieste. Altre due piste portano ad Andrea Bianchimano (’96) scuola Milan, in forza al Perugia (finora 5 presenze in B), e a Sasha Cori (30 anni) in uscita dal Monza dove in 15 partite ha segnato 2 reti, ma su quest’ultimo c’è da vincere la concorrenza di almeno altri due club di C d’alta classifica. Il nome forte sembrerebbe, ad oggi (ma nel mercato le dinamiche sono in continua evoluzione e ciò che è vero oggi tra un’ora non lo è più, ndr.), quello del 29enne Rocco Costantino che il Sud Tirol (4 gol in 18 partite quest’anno, 33 presenze e 23 gol in serie D con la Vis Pesaro due anni fa, 35 match e 14 gol lo scorso anno con il Sudtirol). Piace molto a Galderisi ma anche qui c’è la concorrenza di diverse squadre. Franco Ferrari, 24 anni, in forza al Brescia in serie B dove finora ha collezionato 4 presenze e Gigi Castaldo, 37 anni, in uscita dalla Casertana dove finora ha giocato 16 partite segnando 6 reti sarebbero ipotesi tramontate.

Capitolo esterno alto: impossibile arrivare a Terrani del Perugia, sembra tutta in salita anche la strada per l’ala della Lucchese De Feo che Nanu ha già avuto con sé.

A CENTROCAMPO

Nel pacchetto mediano, come detto, c’è un’urgenza. Il giovane scuola Inter, di proprietà della Spal è un identikit, ma il classe 2000 Esposito sembra acerbo. Muscoli, centimetri, sostanza ed esperienza potrebbe invece garantirla Guido Davì (’90), un marcantonio da 187 centimetri, lo scorso anno alla Sicula Leonzio, che è in uscita dalla Feralpisalò.