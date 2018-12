Quanta fatica Sir, ma la vittoria arriva lo stesso: vetta mantenuta

La Sir vede le streghe contro Verona, ma alla fine trova comunque il successo che consente ai Block Devils di mantenere la vetta. La squadra di Bernardi si impone infatti al tie break contro i veneti, al termine di una autentica battaglia al PalaBarton. Dopo un primo set sul velluto per la Sir sembrava la classica passerella di fine anno. Ma Atanasijevic e compagni non avevano fatti i conti con Verona, che prima hanno ribaltato la situazione passando sul 2-1 (21-25 e 25-27 i parziali del secondo e terzo set), poi hanno addirittura sfiorato il colpaccio che per la prima volta nel 2018 avrebbe fatto perdere a Perugia la vetta. Sul 21-23 i Block Devils hanno tirato fuori il carattere andando a pareggiare i conti. Da lì la cavalcata al tie break, vinto con il punteggio di 15-9. Sospirone di sollievo e leadership confermata, per un 2018 che si chiude con un sorriso a trentadue denti.