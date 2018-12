Gubbio a Ravenna per il riscatto: Marchi squalificato e verso il Monza

Gubbio ancora in campo per l'ultima gara del 2018 e primo turno del girone di ritorno. I rossoblù infatti saranno di scena sabato 29 dicembre a Ravenna dopo la debacle in casa della Virtus Vecomp Verona. Non ci sarà capitan Marchi, squalificato e ormai destinato al Monza di Berlusconi. Per lui 300.000 euro fino al 2021, altrettanti al club di patron Notari. Al Benelli sarà Plescia a guidare l'attacco, supportato da Casoli e De Silvestro ai lati e Casiraghi trequartista. La squadra di Galderisi è chiamata a dare un segnale di riscatto dopo la brutta prova di Verona.