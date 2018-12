La Sir Conad torna stratosferica, 3-0 a Milano e titolo d'inverno

Esame superato per la Sir Safety Conad Perugia. I Block Devils infatti hanno asfaltato la Revivre Milano con un netto 3-0 conquistando così il titolo d'inverno. Partita senza storia, con i ragazzi di Bernardi che subito hanno indirizzato il match dalla loro parte. I meneghini di Giani non sono in grado di replicare e si arrendono in tre set, con i parziali di 25-20, 25-20, 25-13.