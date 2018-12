Pochi lampi al Barbetti, solo 0-0 tra Gubbio e Sambenedettese

Poche emozioni al Barbetti nel match tra Gubbio e Sambenedettese. E' finita, quasi di conseguenza, con il punteggio di 0-0. L'unica vera occasione è capitata ai marchigiani con Calderini nel primo tempo, che ha colpito la traversa. Per il resto tanto equilibrio, intensità a centrocampo ma pochi lampi. Nel finale Galderisi inserisce Casiraghi e Battista, ma il gol non arriva. Nel prossimo turno i rossoblù saranno di scena a Verona contro la Virtus Vecomp, in un autentico scontro diretto per la salvezza.