Gubbio, ecco Maini: "Se Galderisi vuole sono pronto già con la Samb"

Il difensore centrale Marco Maini, classe 1995, ultimo acquisto del Gubbio, è già a disposizione di Galderisi. "Sono venuto qui - ha detto in conferenza stampa - perché si tratta di una società importante e sono onorato di poter indossare la maglia rossoblù". E poi, pur giocando dietro, va all'attacco: "Non dipende da me, ma sono fisicamente a posto perché ho giocato fino a l'altro ieri. Per cui se Galderisi mi chiede di giocare contro la Sambenedettese io ci sono. E sono particolarmente contento che il mister mi abbia chiamato perché vuol dire che nei due campionati e mezzo che siamo stati insieme a Lucca qualche cosa di buono l'ho fatto". Poi elogia la sua nuova squadra: "Della rosa rossoblù conoscevo solo Espeche con il quale ho giocato due anni e mezzo a Lucca. Da tre giorni sono a Gubbio e ho subito visto che si tratta di una squadra molto forte. Sarà un onore farne parte".