Ternana, pari e fischi. Con la Giana finisce 3-3

Pari deludente della Ternana che non riesce a vincere nella partita interna con la Giana Erminio.

La gara si sblocca al minuto 8 quando Palma raccoglie un servizio di Iovine dopo respinta in area di Iannarilli non proprio ortodossa. La reazione rossoverde si concretizza con un uno-due targato Bifulco: prima al 24’ l’ex Pro Vercelli raccoglie di tacco una punizione di Frediani, poi (27’) sempre su conclusione di Frediani è il più lesto di tutti sulla respinta di Leoni. Ma al 35’ un errore di Diakitè che mette giù in area Lunetta riapre il match: dal dischetto l’ex Perna non fallisce e firma il 2-2.

Nella ripresa al 10’ Ternana di nuovo in vantaggio grazie a un’incursione in area di Frediani che scarica un violento collo destro alle spalle di Leoni. Ma al 26’ Hristov si perde Rocco che si invola in area e fredda per la terza volta Iannarilli: 3-3. Nel finale assalto rossoverde con un paio di buone opportunità ma non c'è niente da fare. Finisce in parità dopo il recupero e il Liberati non gradisce.

Così in campo

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Fazio, Diakité, Hristov, Lopez; Defendi, Altobelli; Frediani, Marilungo, Bifulco; Vantaggiato.). All. De Canio