Gubbio ko a Pordenone, ma mancano 2 rigori: 1-0

Il Gubbio gioca bene, ma esce a mani vuote dal Bottecchia di Pordenone. Decide un gol in avvio (8') dell'ex perugino, Berrettoni con una botta da limite. Poi è praticamente solo Gubbio che va vicino al gol con De Silvestro (Bindi spedisce sopra la traversa), reclama un rigore in mischia per un tocco di mano e pressa i friulani con Malaccari e De Silvestro in grande spolvero. Nella ripresa il refrein è sempre lo stesso: Pordenone tutto dietro e Gubbio a fare la partita anche se gli spazi sono pochi. Al 59' un tiro di Benedetti esce di un niente, poco dopo c'è prima un fallo di mano netto in area neroverde su colpo di testa di Marchi e nella successiva mischia il tiro a colpo sicuro di Pedrelli è salvato miracolosamente da Burrai. Alla mezzorra con il Gubbio che insiste l'errore più evidente dell'arbitro Carella di Bari: De Silvestro entra in area e De Agostini tocca con un braccio sul tentativo dell'attaccante rossoblù. L'arbitro sorvola anche in questo caso e Galderisi si arrabbia fino ad essere allontanato dalla panchina. Finisce qui nonostante i cambi del tecnico eugubino con l'ingresso di Plescia, Campagnacci e Schiaroli per il 3-5-2 finale.