Ternana, dopo Renate fanno discutere le scelte di De Canio

Ottima la reazione allo svantaggio, condotta con grinta, determinazione e razionale sviluppo della manovra prima e dopo il pareggio quasi immediato di Marilungo (migliore in campo). Ma 25 minuti positivi dal decimo al trentacinquesimo del secondo tempo (in aggiunta ai 15 minuti finali della prima frazione) sono pochi. Anche perché nella prima mezzora e nella fase iniziale della ripresa i ritmi troppo bassi si accompagnano a scarsa precisione negli appoggi. E scelte di mister De Canio, come la rinuncia iniziale a Furlan (che cambia volto alla gara dopo il suo ingresso in campo) e l’impiego di Vantaggiato sulla sinistra (con Marilungo prima punta) non convincono. Insomma, Ternana-Renate 1-1 è poca roba per le ambizioni rossoverdi.

Servizio integrale nell'edizione di martedì del Corriere dell'Umbria