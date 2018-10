Supercoppa amara, Sirci su tutte le furie: "Sono arrabbiato con tutti"

Davanti ad una squadra, la sua squadra “malata”, Gino Sirci interviene. E lo fa a modo suo: con il bisturi. Deluso e neanche poco per l’amaro esito delle Final Four di Supercoppa, il patron bianconero non fa prigionieri aspettandosi un deciso cambio di passo nel più breve tempo possibile. A cominciare dall’esordio in campionato in programma il prossimo fine settimana al PalaBarton.

Presidente, è stata una due giorni da dimenticare?

“Si. Sono arrabbiato con tutti. Abbiamo investito molto su queste Final Four ed è andata male. Ci deve essere un motivo per quanto successo. Ci deve essere una spiegazione per giustificare queste due sconfitte. Mi auguro che questa spiegazione venga data immediatamente a partire da domenica prossima, altrimenti se giochiamo come contro la Lube perdiamo anche contro Latina”.

il resto dell'intervista nell'edizione di martedì 9 del Corriere dell'Umbria