Perugia, amichevole di lusso con il Bologna. L'ex Del Prete va alla Juve

Sabato 13 ottobre per il Perugia amichevole di lusso allo stadio Dall’Ara con il Bologna. Determinante l’amicizia tra i due tecnici, Nesta e Inzaghi, ex compagno di squadra al Milan e in Nazionale (entrambi sono campioni del mondo). Fischio d’inizio alle ore 15: il match si giocherà a porte chiuse nel centro tecnico di Casteldebole. Intanto l’ex capitano biancorosso Lorenzo Del Prete, 32 anni, svincolatosi dopo la fine del mercato, sarà tesserato dalla Juventus per la seconda squadra che milita nel girone A della serie C.