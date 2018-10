Il Gubbio non sfonda, altro pareggio contro il Fano

Ancora rimandato l'appuntamento con la vittoria per il Gubbio. Al Barbetti contro il Fano infatti è finita 0-0, con i rossoblù che non sono riusciti ad approfittare della netta supremazia territoriale. Nel primo tempo occasioni per Plescia e soprattutto per Lo Porto, che ha colpito una clamorosa traversa dai 25 metri. Nella ripresa la squadra di Sandreani ci prova ma non sfonda il bunker eretto dai marchigiani. Nel finale Casoli sfiora la rete con un diagonale dal limite dell'area. Finisce 0-0, al prossimo turno il Gubbio sarà di scena a Imola.