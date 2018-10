Valdiceppo, Foligno e Perugia alla seconda in C Gold Scatta la prima in C Silver

E’ tempo di conferme per Valdiceppo in casa con il Falconara e per l’Ubs Foligno a San Benedetto e di rivincite per il Perugia a Pesaro con il Bramante in serie C Gold di basket. E’ l’ora della prima, invece, per le cinque formazioni di C Silver e sabato 6 ottobre spicca il derby fra Virtus Assisi e Todi.

C GOLD (seconda giornata) Chieti-Montegranaro (6-10, ore 18.30). Ortona-Pisaurum (6-10, ore ore 18.30). San Benedetto-Ubs Foligno (6-10, ore 18.15). Matelica-Isernia (6-10, ore 18.15). Bramante Pesaro-Perugia (6-10, ore 18). Valdiceppo-Falconara (7-10, ore 18). Fossombrone-Osimo (7-10, ore 18).

CLASSIFICA Montegranaro 2; We’ere Ortona 2; San Benedetto 2; Bramante Pesaro 2; Ubs Foligno 2; Matelica 2; Valdiceppo 2; Pisaurum 0; Chieti 0; Osimo 0; Iserina 0; Falconara 0; Perugia 0; Fossombrone 0.

C SILVER (prima giornata) Jesi-Recanati (6-10, ore 18.30). San Marino-Aesis 98 Jesi (6-10, ore 18). Fermignano-Gualdo (6-10, ore 18.30). Tolentino-Orvieto (6-10, ore 18.30). Urbania-Fratta (7-10, ore 18). Virtus Assisi-Todi (6-10, ore 21.15).