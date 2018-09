Ternana all'attacco, ma la Vis resiste: 0-0

La Ternana esordisce in C al Benelli di Pesaro in attesa dei verdetti sul ripescaggio. La squadra rossoverde ci prova fino alla fine nella gara in terra marchigiana ma la Vis resiste anche grazie alla giornata di grazia del portiere Tomei. Finisce 0-0. Questa la formazione schierata dal 1' da De Canio.

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Defendi, Hristov, Gasparetto, Lopez; Altobelli, Vives, Salzano; Nicastro, Marilungo, Furlan. All. De Canio.