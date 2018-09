Gubbio, pari a Teramo in rimonta: 1-1

Pareggio del Gubbio a Teramo per 1-1. Dopo un buon inizio sono i padroni di casa a passare con Bacio Terracino al 18' del primo tempo. Gli abruzzesi potrebbero raddoppiare poco dopo, il finale è invece tutto del Gubbio che va più volte vicino al pari. Pareggio meritato che arriva nella ripresa al 25' con il giovane Schiaroli in mischia su angolo. Nel secondo tempo gara che ha visto praticamente in campo solo il Gubbio che ci ha provato anche una volta ottenuto il pareggio. Sandreani ha schierato per la prima volta in stagione la squadra con il 4-3-1-2, modulo che è sembrato più congeniale alle caratteristiche dei giocatori, con Casiraghi dietro le due punte (Marchi e Campagnacci), Casoli a centrocampo con Malaccari. In difes esordio dal 1' come esternod estro di Schiaroli.