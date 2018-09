Mondiali, la proposta della tifosa: "Zaytsev, sposami". E lui risponde così

"Zaytsev, sposami". Questa la scritta che campeggiava in mezzo alla bandiera tricolore sugli spalti messa in bella mostra da una tifosa che durante il riscaldamento di Italia-Finlandia, valevole per la seconda fase dei Mondiali di volley, ha voluto così fare la sua proposta di matrimonio allo Zar, proposta subito diventata virale. Per tutta risposta Ivan (sposato con Ashling con due figli) ha risposto con il pollice alzato. Da qui il video su Instagram del capitano azzurro, commentato con queste parole: "Metto questo video così quando sarai più grande e ti sposerai, tuo marito saprà che lo avevi chiesto prima a me. Ma, se mi perdonerai, invitami al matrimonio!”.