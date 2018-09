L'Italia pesca Polonia e Serbia nella Final Six, si gioca mercoledì

Polonia e Serbia per l’Italia di Gianlorenzo Blengini. Ecco il risultato del sorteggio per la fase finale dei Mondiali di volley, in programma a Torino a partire da mercoledì. Gli azzurri sono inseriti nel Pool J. Nell’altro girone, denominato I, ci sono Brasile, Usa e Russia.

LE QUALIFICATE

Definito anche il calendario della Final Six, in programma a Torino: mercoledì ore 17 Brasile-Russia, ore 21.15 Italia-Serbia; giovedì ore 17 Usa-Russia, ore 20.30 Serbia-Polonia; venerdì ore 17 Brasile-Usa, ore 21.15 Italia-Polonia.

IL SUCCESSO CON L'ARGENTINA

«Devo fare i complimenti alla squadra per aver ottenuto con due partite di anticipo l’approdo a questo momento del Mondiale. Ora ci aspetta la parte più dura della manifestazione». È un Blengini soddisfatto quello che è arrivato nella sua Torino alla vigilia delle gare della Final Six. Il ct azzurro nel commentare il sorteggio e il calendario della fase che può schiudere le porte delle semifinali, ha tenuto un profilo basso, frasi che hanno doppio obiettivo: far capire che la squadra sin qui ha fatto bene, ma ancora non ha centrato nessun vero obiettivo e che tutte le formazioni che sono arrivate qui sono da rispettare. «Sapevamo che arrivare qua significava confrontarsi con le migliori squadre del mondo. Manca solo la Francia che è una del gruppo, ma che è l’unica ad essere rimasta fuori perché di posti a disposizione ce ne erano soltanto sei. Non bisogna fermarsi a guardare cosa è successo sino ad ora. Perché si sa che quando si affrontano certe avversarie, ogni singola gara ha una sua storia, puoi vincere o puoi perdere, ma la cosa indispensabile è prepararti al meglio a giocare gare che sai saranno difficili», aggiunge il ct azzurro.