Che Ternana a Vercelli: 1-3 con Marilungo super

Una bella Ternana supera la Pro Vercelli per 3-1 nel test amichevole in terra piemontese. In avvio è subito doppietta di Marilungo, con Gagno che para un rigore concesso per fallo di mano di Lopez. Nella ripresa De Canio cambia tutto (restano solo Altobelli e Rivas in campo) e Frediani fa 3-0. Nel finale ancora un rigore parato dal portiere delle Fere, ma questa volta protagonista è Iannarilli. La Pro fa 3-1 con Gerbi ma è ormai troppo tardi.