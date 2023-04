Furia Sirci dopo il ko a Milano: "Anastasi deve risolvere i problemi"

Foto: Testa

Il presidente della Sir: "Giochiamo male, voglio sapere perchè"

Carlo Forciniti 03 aprile 2023 a

Adesso basta. Per il presidente della Sir, Gino Sirci, la misura è colma. Il patron mal digerisce il ko maturato in gara 4 contro Milano e per la prima volta non è tenero anche nei confronti di Anastasi. Da cui si aspetta di più. “L’allenatore non riesce a risolvere i problemi che abbiamo in questo momento. Ed è chiamato a farlo. Stiamo giocando male dalla Coppa Italia. Non riceviamo bene e di conseguenza non attacchiamo come dovremmo. La squadra soffre. Nella fase più importante della stagione, invece di crescere sta peggiorando. A differenza degli avversari. Un motivo ci dovrà pur essere. Bisogna trovare le soluzioni”. Il numero 1 dei Block Devils prosegue nella sua analisi: “Quella di oggi (di ieri pomeriggio, ndr) era una partita da vincere a tutti i costi e non ce l’abbiamo fatta. Il primo set è stato molto negativo. L’approccio è stato a dir poco leggero - precisa con rammarico il presidente -. Avremmo dovuto essere più organizzati in ricezione. E’ stata la stessa partita di gara 2. In certe situazioni siamo stati poco cinici. Piano piano ci siamo fatti rimontare anche e soprattutto per via delle tante, troppe ricezioni negative. Ma faccio un plauso a Piccinelli, anche Giannelli ci ha provato”. L’umore di Sirci non è dei migliori. Ma in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro lo Zaksa spera in una reazione. “Possiamo farcela. Fortuna che giochiamo in casa sia giovedì che in gara 5 contro Milano. Contro i polacchi ci possiamo provare ma servono idee chiare”. Ed in stagione coach Anastasi ha dimostrato di averle.

