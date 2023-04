Milano-Perugia 3-2, tie break fatale per la Sir Susa: la semifinale si deciderà in gara 5

Foto: Benda

Ancora un tie break fatale a Milano per la Sir Safety Susa Perugia che perde gara 4 dei quarti di finale contro l’Allianz con la serie che si deciderà in gara 5 al PalaBarton molto probabilmente nel giorno di Pasqua. Masticano amaro i Block Devils che, dopo un avvio complicatissimo, avevano ripreso in mano la partita portandosi avanti 1-2 nel conto dei set. Nel quarto e quinto parziale i bianconeri non capitalizzano alcune ghiotte situazioni di contrattacco, perdono entrambi i set ai vantaggi e lasciano spazio all’esultanza del pubblico meneghino. Numeri del match molto equilibrati con Perugia che fa leggermente meglio in diversi fondamentali, ma questo non basta per staccare il biglietto per la semifinale.

La Sir Susa cede al tie break, Milano pareggia i conti nella serie dei quarti play off: 1-1

Nella metà campo della Sir Safety Susa 22 i punti di Leon (con 5 ace), 19 per Herrera e 14 per Semeniuk. Per Andrea Anastasi ed i suoi ragazzi si apre ora una settimana decisiva per la stagione. Giovedì 6 aprile al PalaBarton arriva lo Zaksa per il ritorno della semifinale di Champions, a seguire nel fine settimana sempre a Pian di Massiano gara 5 con l’Allianz per cercare il pass per le prime quattro della Superlega. Due gare cruciali, da affrontare con piglio, determinazione e cuore, con il pubblico perugino chiamato a spingere i ragazzi dagli spalti.



