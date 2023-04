Ternana, Lucarelli striglia i suoi: "Curioso di vedere i primi minuti a Brescia"

Foto: Principi

Il tecnico delle Fere dopo la gara di Ferrara con la Spal

Cristiano Lucarelli si presenta in sala stampa al termine del pareggio maturato contro la Spal senza nascondere la rabbia per l’approccio alla gara sbagliato della sua squadra, che ha portato nei primi minuti al rigore realizzato da Moncini con cui i padroni di casa si sono portati in vantaggio: “In settimana avevamo puntato tanto all’approccio da tenere nei primi minuti di gara, per non far prendere subito fiducia alla Spal. Si può perdere un po’ di lucidità durante la partita ma non si può iniziare facendo l’unica cosa che non avremmo dovuto fare. Sono arrabbiato ma poi nella ripresa sono arrivate le risposte che mi aspettavo. Ci sono delle partite che ti lasciano la sensazione di aver lasciato qualcosa per strada”. Sulle tante occasioni gol prima del pareggio, Lucarelli ha continuato: “A un certo punto la gara sembrava stregata, con la palla che non voleva entrare. Solitamente si rischia la beffa. Sono sollevato da risultato e prestazione, ma arrabbiato per i primi minuti che ci sono costati, probabilmente, la vittoria”. Lucarelli ha anche mischiato le carte durante la sfida, cambiando modulo più volte: “Avevamo un piano partita, ma iniziare in quel modo vuol dire buttare via due settimane di lavoro. Siamo passati 4-3-3 e poi 4-2-3-1 per cercare di ribaltare il risultato ed evitare una sconfitta pericolosa”. Sguardo anche al prossimo match in casa del Brescia, per la seconda trasferta consecutiva in programma: “Ora sono molto curioso di vedere i primi secondi di Brescia nella prossima sfida”.

