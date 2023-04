Gubbio-Vis Pesaro 3-0, gol di Morelli e doppietta di Spina: rossoblù al quarto posto

Foto: Photo Studio

01 aprile 2023 a

a

a

Il Gubbio non si ferma più. Contro la Vis Pesaro ottiene infatti la quarta vittoria di fila e balza così al quarto posto in classifica, a pari punti con la Carrarese a quota 58 ma con il favore degli scontri diretti. Una posizione ora da mantenere a tutti i costi in vista dei play off.

Gubbio, vittoria in rimonta con il San Donato Tavarnelle: rossoblù al quinto posto

Contro i marchigiani al Barbetti strada per i rossoblù subito in discesa con la rete di Morelli, peraltro a segno pure all'andata. Nella ripresa si scatena Spina, che realizza una doppietta. Prossimo turno la squadra di Braglia andrà a far visita al Siena, per la Carrarese trasferta a Sassari con la Torres.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.