Perugia-Frosinone 1-1: Casasola la sblocca, pari di Mulattieri

Pari al Curi tra la squadra di Castori e la capolista

Un buon punto per il Grifo che fa 1-1 in casa contro il Frosinone. Casasola, sempre più bomber, porta in vantaggio il Perugia nella ripresa dopo una mischia in area di rigore, il Frosinone da grande squadra quale è non si disunisce e trova il pareggio con i neo entrati Caso (assist) e Mulattieri (gol) approfittando di una distrazione della difesa biancorossa. La squadra di Castori (nessuna sorpresa nell'11 iniziale, Rosi al posto di Sgarbi e tandem d'attacco Matos-Di Carmine), visti i risultati dagli altri campi, ripiomba in zona play-out ma non va dimenticato che ha sempre una partita in meno. Il recupero di mercoledì con la Reggina può restituire quanto perso oggi.

