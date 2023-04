Spal-Ternana 1-1, Favilli nel finale replica a Moncini

Foto: Lapresse

Inizio in salita per i rossoverdi al Mazza, poi ci pensa il bomber

Finisce 1-1 tra Spal e Ternana con il pareggio nel finale di Favilli dopo il calcio di rigore iniziale che aveva portato in vantaggio la Spal e trasformato da Moncini (fallo di Cassata su Maistro rilevato dal var). Nella ripresa le Fere, soprattutto nel finale hanno stretto d'assedio la Spal, fino al meritato gol del pareggio preceduto da diverse occasioni fallite. Oddo aveva schierato, a sorpresa, Nainggolan dall'inizio. Lucarelli, dalla parte opposta non aveva cambiato nulla rispetto alla squadra vittoriosa sul Bari. Nella ripresa, l'ingresso ddecisivo di Favilli al posto di Cassata. Così all'inizio Ternana (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Palumbo, Corrado; Falletti, Partipilo. All.: Lucarelli.

Fere, centesima panchina per Lucarelli a Ferrara: "Raggiungo gente che ha fatto la storia"

