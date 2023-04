Team Fortebraccio in festa, Samuele Scappini convocato per la Parigi-Roubaix Juniores

01 aprile 2023 a

Prestigiosa convocazione per il portacolori del Team Fortebraccio, Samuele Scappini convocato infatti per la Parigi-Roubaix Juniores - Coppa Nazioni Junior, in programma dal 6 al 10 aprile prossimi.

Questi i corridori chiamati dal ct Edoardo Salvoldi: Thomas Capra (Assali Stefen Makro G.S. Cadidavid), Gabriele De Fabritiis (Cps Professional Team), Renato Favero (Borgo Molino-Vigna Fiorita), Matteo Fiorin (Pool Cantù Gb Team), Luca Giaimi (Team Giorgi Asd), Samuele Scappini (Team Fortebraccio). Un enorme soddisfazione per Scappini che potrà far valere nella Parigi-Roubaix le sue doti già espresse nel cross lo scorso anno e non solo.

