Spal-Ternana, le scelte di Lucarelli: Partipilo-Falletti favoriti in avanti

Lucarelli sembra orientato a confermare l'undici iniziale della Ternana che ha battuto il Bari due settimane fa. Proprio in attacco tuttavia ci sarà il ballottaggio tra il tridente “leggero” e la scelta di una prima punta di ruolo come Favilli per dare peso e struttura alle sortite offensive delle Fere. Lucarelli, nella conferenza stampa prima della partenza per il mini ritiro di Coverciano, non ha chiuso la porta a un possibile utilizzo proprio di Favilli dal primo minuto, in una probabile staffetta visto il minutaggio comunque monitorato con Donnarumma, pronto a scalpitare per dare una mano alla squadra come già visto nella sfida con il Bari.

In difesa, Diakité potrebbe stare sulle tracce di Maistro mentre a centrocampo, vista l’assenza combinata di Defendi e Ghiringhelli (entrambi ancora ai box) ecco che per Cassata si profila un’altra gara sull’esterno dopo aver ben figurato sia a Genova che con il Bari. Insomma, pochi dubbi e tante certezze per due partite in cui la Ternana proverà a dare un segnale netto a questo finale di stagione. Poco probabile comunque il ritorno dal primo minuto di Favilli, per cui si profila il tandem offensivo formato da Partipilo e Falletti.

