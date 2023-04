Perugia-Frosinone, le scelte di Castori: in attacco possibile conferma per Di Carmine e Matos

01 aprile 2023 a

a

a

Grande attesa per la sfida tra Perugia e Frosinone in programma sabato 1 aprile al Curi, con fischio d'inizio alle 16,15. Per il Grifo è la prima delle tre partite di fila in casa in questa settimana. Queste le scelte di Castori: Sgarbi non è al meglio e con ogni probabilità partirà dalla panchina. Davanti a Gori, la difesa a tre dovrebbe essere composta da Rosi, Angella e Struna. Ma Curado scalpita ed insidia sia Rosi che Angella. Sugli esterni, spazio a Casasola e Lisi.

Miccoli sul trasferimento dalla Ternana al Perugia: "Scelsi il Grifo e andai pure in Nazionale"

In mezzo, la certezza è Santoro. Di fianco a lui si contendono una maglia Capezzi e Iannoni. Sulla trequarti, Luperini parte in leggero vantaggio su Kouan. Davanti, lotta a tre per due maglie. Possibile conferma per la coppia Di Carmine-Matos, incisiva a Cittadella prima della sosta. Ma la candidatura di Di Serio è più che concreta. Out gli infortunati Dell’Orco ed Olivieri, oltre allo squalificato Bartolomei.

