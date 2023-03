Lucarelli, 100 panchine con la Ternana ma lui teme la Spal: "Guai a pensare che è ultima"

Foto: Principi

31 marzo 2023 a

a

a

Lucarelli contro la Spal taglierà il traguardo delle cento panchine in Ternana. Si è parlato anche di questo nella conferenza stampa di giovedì 30 marzo. Le Fere sono partite per il mini ritiro nel pomeriggio, momento per trovare la giusta concentrazione in vista della prima di due trasferte consecutive in calendario. Due partite che, dopo il morale e i tre punti ritrovati contro il Bari, daranno un forte segnale all’ultimo spezzone della stagione.

Traguardo delle cento panchine?

“Raggiungo allenatori che hanno fatto grandi cose nella storia della Ternana però c’è da pensare alla partita. La posizione in classifica della Spal non deve trarre in inganno. Vorrei far passare il messaggio che non andiamo ad affrontare l'ultima in classifica”.

Sosta occasione per fare il punto della situazione?

“Se essere decimi in classifica ti consente di stare a 3 punti dai playoff e a 6 dalla retrocessione vuol dire che c’è grande equilibrio. L'ideale sarebbe vincere giocando bene. I numeri ci descrivono una stagione particolare sotto tutti i punti di vista, di grande insegnamento per tutti. Non mi sorprendo dei nostri numeri, compresi anche i periodi d'infortuni dove si è giocato in grande emergenza. Se non si fa il salto di qualità mentale, con tutte le polemiche create e tutti i proclami fatti, vuol dire che non si cresce più”.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di venerdì 31 marzo





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.