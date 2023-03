Grifo, 1000 tifosi al seguito del Frosinone

Foto: Castori

Sabato grande sfida al Renato Curi

Carlo Forciniti 31 marzo 2023 a

a

a

Saranno più di 1.000 i tifosi del Frosinone presenti al Curi in occasione della partita di domani contro il Grifo. Il settore ospiti, infatti, è andato sold out nel giro di poche ore. I ciociari potranno così contare su di un apporto consistente da parte del proprio pubblico in una gara da sempre molto sentita. Intanto, la squadra allenata da Grosso continua l’avvicinamento al match contro il Perugia. Nel 4-3-3 di partenza, Ravanelli dovrebbe far coppia con Lucioni al centro della difesa. Mazzitelli, out nelle ultime tre gare contro Venezia, Bari e Cosenza, si riapproprierà della regia con ai suoi lati Rohden e Boloca. Davanti, il tridente potrebbe essere composto da Insigne, Mulattieri (reduce dalla proficua parentesi con la Nazionale azzurra Under 21) e Caso. Ieri, il club laziale ha messo sotto contratto il centrocampista classe 2000 Kalifa Kujabi fino al 2024.

Ravanelli al Grifo: "Per come è partito la salvezza sarebbe un miracolo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.