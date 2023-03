Champions, Sir Sicoma Monini si arrende con lo Zaksa: 3-1

Foto: Cev

Nella semifinale d'andata i polacchi vincono grazie ai colpi di Bednorz

Luca Mercadini 29 marzo 2023 a

Niente da fare. Sir Sicoma Monini sconfitta 3-1 dallo Zaksa nella gara d'andata della semifinale di Champions. Un risultato che mette spalle al muro la squadra di Anastasi che nel return match del PalaBarton dovrà fare un mezzo miracolo: vincere 3-0 o 3-1 per portare la sfida al golden set. In Polonia Perugia parte male e il primo set è di Bednorz e compagni (25-18). Reazione affidata all'ingresso di Herrera (al posto di Rychlicki) nel secondo parziale (8 punti per lui) e la Sir riporta la contesa in parità dopo un set ball per i padroni di casa (24-26). Decisivo il servizio di Plaotnytskyi e il muro finale di Flavio. Troppi errori in battuta nel terzo game per la squadra di Anastasi (7) costretta di nuovo alla resa (25-19). Nel quarto set entra Semeniuk per Plotnytskyi ma Bednorz è scatenato. Alla fine sarà lui l'mvp con 23 punti. Vittoria giusta dei polacchi di fronte ai Block Devils apparsi troppo molli e mai veramente convinti di portare a casa il match. Tutto è ancora possibile con la spinta del PalaBarton giovedì 6 aprile ma non sarà facile. Anche perché la Sir dell'ultimo periodo non è più quella di qualche settimana fa.

Zaksa-Sir, finale anticipata di Champions

