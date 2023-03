Scoppia il parapiglia tra giocatori: partita sospesa e ko a tavolino per le due squadre

Tommaso Ricci 30 marzo 2023 a

Altro episodio di violenza nei campionati dilettantistici giovanili. E’ quello sanzionato dal giudice sportivo della Federcalcio umbra, l’avvocato Marco Brusco, e successo nel corso della gara Pievese-Gualdo Casacastalda del campionato Juniores A2. Tutto è nato quasi allo scadere - eravamo infatti al 45’ del secondo tempo -, dopo il gol del 4-3 in favore del Gualdo Casacastalda. L’autore della rete (il numero 3) “si rivolgeva al pubblico di casa e alla panchina della Pievese - si legge nel comunicato della Disciplinare umbra - con ripetuti gesti offensivi e provocatori”. A questo punto, un calciatore avversario “reagiva proferendo insulti a gravi minacce in danni” del giocatore del Gualdo Casacastalda, tanto da indurre il direttore di gara a espellere entrambi.

Nel tragitto verso gli spogliatoi, però, il giocatore in forza al Gualdo Casacastalda aggrediva l’avversario “colpendolo con un pugno in pieno volto - si legge ancora -. L’aggressione “scatenava un generale parapiglia che vedeva coinvolti numerosi tesserati di entrambe le squadre, non compiutamente identificati dall’arbitro, per la concitazione del momento. Pertanto, il direttore di gara constatava la confusione creatasi e ritenute non più sussistenti le condizioni per la prosecuzione della gara, si vedeva costretto a sospenderla definitivamente”.

Accertata la responsabilità di entrambe le squadre circa la mancata prosecuzione del match, il giudice ha deliberato il ko 3-0 a tavolino per le due società, la squalifica di nove giornate a carico del giocatore del Gualdo Casacastalda, di due giornate al calciatore della Pievese, la multa di 100 euro a carico del Gualdo Casacastalda e di 80 alla società di casa.

