Rissa in campo tra Juniores: un giovane in ospedale, intervengono i carabinieri

Ancora calcio violento tra i dilettanti dell’Umbria, stavolta si tratta di giovani. Nello scorso weekend, al termine della gara Todi-Atletico Bmg di Juniores A2 girone C finita 0-1, infatti, si è originata una rissa che ha coinvolto le due squadre. è arrivata puntuale la mazzata del giudice sportivo, Marco Brusco: multa di 450 euro al Todi e di 350 all’Atletico Bmg per la medesima ragione (“perché - fa il comunicato della Federcalcio umbra - alcuni tesserati non compiutamente identificati, partecipavano a una rissa con tesserati dell’altra squadra. Rissa sedata a fatica anche per la presenza di numerose persone, non presenti in lista, entrate nel recinto di gioco le quali, sia pure soltanto verbalmente, fomentavano il parapiglia creatosi. La rissa veniva sedata anche grazie all’intervento dei carabinieri giunti sul posto. Si rendeva necessario, altresì, l’arrivo di un’ambulanza per verificare le condizioni di un calciatore del Todi aggredito durante la rissa e poi trasportato in ospedale per accertamenti”. Comminate poi sei giornate di squalifica a due giovani della squadra ospite “perché - si legge nel comunicato della Federcalcio umbra - colpivano con pugni al volto e alla testa alcuni avversari”. Due gare, infine, a due ragazzi del Todi. Il giovane finito in ospedale sta bene ma ha riportato la frattura del setto nasale e vari ematomi sul corpo, con una prognosi di 20 giorni.

IL PRESIDENTE ROSSINI

“Il ragazzo sta meglio, è a casa ma non ricorda come si sia scatenata la rissa - sono le parole del presidente del Todi, Luca Rossini -, non ricorda nulla di quanto accaduto. Però alcune cose certe ci sono.

