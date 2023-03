Champions, Zaksa-Sir è la finale anticipata

Foto: benda

E Anastasi si gioca la carta dei "tre polacchi"

29 marzo 2023

Non tutti sono d’accordo ma quella tra Zaksa e Sir in versione Sicoma Monini è una finale anticipata. Chi non è d’accordo lo fa perchè considera la forza dell’altra squadra polacca, lo Jastrzebski in lizza per le Superfinals di Torino contro i turchi di Ankara. Nessuno mette in discussione la qualità della formazione di Marcelo Mendez ma stasera nell’infuocato palasport di Kozle scendono in campo i bicampioni d’Europa e i campioni del mondo. Lo Zaksa che ha vinto le ultime due edizioni della più importante competizione europea e la Sir Sicoma Monini il cui roster è forse il più competitivo nel panorama del volley internazionale. La determinazione e la rabbia agonistica sono una delle principali caratteristiche del team di Sammelvuo. Squadra capace di soffrire e portare i match fino all’ultimo respiro. Lo sa bene Anastasi che in Polonia ha vissuto 11 anni e della pallavolo di quei lidi sa vita, morte e miracoli.

Per questo il coach mantovano ha richiamato dopo gara 2 playoff a Milano il concetto di sofferenza. Parola sconosciuta in casa Sir dove finora si è fatto e disfatto a piacimento. Tranne l’inciampo romano in coppa è stato un susseguirsi di record e vittorie. Che, però, hanno poco abituato i bianconeri al patimento e all’angoscia del punto a punto. Concetto che potrebbe diventare la chiave di volta nell’ottica dei due match di andata e ritorno verso la finalissima del Pala Alpitour. Come importante, in casa Block Devils, potrebbe essere la voglia di mettersi in luce dei “tre polacchi” del presidente Sirci. Quello “vero”, Semeniuk, nato e cresciuto a Kedzierzyn-Kozle e grande ex della sfida, quello naturalizzato, Wilfredo Leon, titolare della nazionale allenata da Grbic e quello di padre e madre, Rychlicki, figlio di pallavolisti polacchi emigrati poi in Lussemburgo. Un motivo in più ad arricchire una contesa già ricca di molti spunti . Tecnici, agonistici e perchè no, anche sentimentali.

