Erin Maria Patrizia Cesarini, un'umbra alza al cielo la Viareggio Cup

La centrocampista classe 2005 ha conquistato anche il titolo di capocannoniere con 7 gol segnati

Tommaso Ricci 28 marzo 2023 a

Nel successo della Primavera femminile del Milan alla Viareggio Women’s Cup c’è veramente tanta Umbria. Ieri pomeriggio, le giovani rossonere hanno alzato al cielo il primo trofeo della loro storia, battendo ai calci di rigore in finale la Rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti, grazie e soprattutto alla straordinaria prestazione offerta dalla perugina classe 2005 Erin Maria Patrizia Cesarini, centrocampista ex Grifo Perugia e Lazio. Ma c’è di più perché ieri Cesarini ha messo a segno il gol del primo vantaggio del Milan nel 2-2 finale e anche uno dei penalty della lotteria finale dagli undici metri. Come se non bastasse, la forte Erin Maria Patrizia, con sette centri totali nella manifestazione, si è laureata capocannoniere della Viareggio Women’s Cup, risultato ancor più sorprendente visto e considerato che non gioca in attacco. Per la giocatrice questo è il primo trofeo della ancor giovane carriera, sperando che sia di buon auspicio per l’imminente Round 2 di qualificazione all’Europeo femminile Under 19.

