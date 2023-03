Miccoli: "Io dalla Ternana al Perugia? Non volevo andare, poi però lì ho fatto belle cose"

Foto: Gruppo Corriere

28 marzo 2023

L’ex attaccante della Ternana Fabrizio Miccoli, in rossoverde dal 1998 al 2002 e protagonista con 32 reti, è tornato a parlare dopo parecchio tempo della vicenza giudiziaria che l’ha coinvolto. Ma non solamente, perché ai microfoni della trasmissione web Goal Car, l’ex calciatore ha svelato alcuni retroscena del suo trasferimento dal club rossoverde al Perugia, società che poi l’ha lanciato definitivamente nel panorama del calcio nazionale.

“All’inizio non volevo andare - ha detto -. Ero di proprietà della Juve, che era intenzionata a mandarmi in prestito. Il presidente Luciano Gaucci mi voleva fortemente, ma io ero stato alla Ternana anche nel ruolo di capitano e la mia intenzione era quella di non mettermi contro i tifosi rossoverdi. Però alla fine scelsi di andare al Grifo dove ho fatto belle cose e grazie al quale sono andato in Nazionale”.



