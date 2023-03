Sirci avverte la Sir Susa: "Troppi errori, i nostri leader devono tirar fuori gli attributi"

Foto: Oreste Testa

Carlo Forciniti 27 marzo 2023 a

a

a

Gino Sirci si aspetta di più. Decisamente di più. Al termine di gara 3 più che godersi il sofferto successo maturato dalla Sir Safety Susa Perugia su Milano, scuote a dovere la squadra con concetti mirati. E duri. “Ora si comincia a soffrire anche al PalaBarton. All’inizio abbiamo fatto fatica in ricezione. Contro una squadra che batte bene come Milano, si deve ricevere in maniera più efficace. I nostri ricevitori sono avvertiti - puntualizza -. E questa è la prima cosa. Inoltre, non si può sbagliare così tanto. I nostri leader devono tirare fuori gli attributi. Devono venire fuori. In questa partita mi è piaciuto Rychlicki, Plotnytskyi ha tenuto botta anche in ricezione, oltre che in battuta. Se questa squadra non riceve e non batte come sa, diventa normalissima. Questa gara è un avvertimento. Bisogna giocare meglio”.

La Sir trema poi risorge: Milano ko 3-1

Il patron continua nella sua disamina: “Abbiamo rischiato grosso. Ce la siamo vista brutta. Ci sono stati troppi errori. Eravamo convinti che giocando in casa avremmo vinto. Ed invece non funziona così. Si continua a vivere sulle convinzioni che sono arrivate da quanto abbiamo fatto in regular season. Ma la stagione regolare non conta più nulla. Adesso, è un altro campionato. E’ già successo in passato che ci siamo seduti. Ci deve servire da lezione. Bisogna darsi da fare”. Il numero 1 dei Block Devils pungola il gruppo in toto e non risparmia Leon, che ha tutto per essere più incisivo. “Anche lui deve fare molto meglio”. La chiosa è per il prossimo impegno contro lo Zaksa: “Mercoledì sarà la partita più importante dell’anno. Dovremo farci trovare pronti”.



