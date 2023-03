Sir, la grande paura: poi batte Milano 3-1

Foto: Testa

Perugia parte male, perde il primo set e rischia nel secondo, poi torna grande

26 marzo 2023 a

Prima la paura, poi la gioia. Il primo set è un incubo che richiama i fantasmi di Milano e si chiude 25-22 per l'Allianz. Poi il secondo set con la grande paura di andare sotto di due game fino alla rimontona che porta la Sir sull'1-1 (30-28). Il terzo e quarto parziale (25-18 e 25-20) sono giocati in scioltezza. La squadra di Piazza si è sciolta e Perugia può accelerare. Al PalaBarton gara 3 finisce 3-1 per i Block Devils ma la sofferenza è stata tanta. Ora la serie torna nelle mani di Perugia che conduce 2-1 e può accedere alle semifinali playoff se domenica prossima passa all'Allianz Cloud.

