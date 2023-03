Gubbio, festa per i 25 anni della promozione in C con i grandi del passato

L'estro di Parisi, l'eleganza di Bignone, la forza di Caracciolo e la classe di Mattioli: era la squadra di Acori

Luca Mercadini 26 marzo 2023

L’eleganza naturale di Bignone, Parisi tirato a lucido come mai, la simpatia contagiosa di Caracciolo con lo scanzonato Mattioli. La festa per i 25 anni della promozione dei rossoblù in serie C ha riportato a Gubbio tanti protagonisti di quella squadra che vinse il campionato a marzo, prima regina d'Italia nella stagione 1997-98. A far gli onori di casa Corrado Tasso, figlio del presidente Guerriero, bloccato a casa dal Covid e intervenuto in video conferenza. C’era Vecchini, la popolare “saracinesca” senza però i capelli lunghi di un tempo, da Roma è arrivato Daniele Proietti l’ala destra voluta fortemente da Acori, dalla vicina Perugia non potevano mancare Simone Martinetti e i giovani di allora, Leonardo Tempesta e Danielino Peronelli.

Chi ha fatto più chilometri di tutti è certamente Fabrizio Caracciolo, indimenticato ago della bilancia di un centrocampo ricco di talenti. Il suo arrivo, dopo la partenza a sorpresa di Mariotto, segnò la svolta. Perché, per tenere a rapporto una mediana dove Parisi era il genio assoluto e Martinetti il tutto fare con propensione (pure lui) al gol, ci volevano proprio i muscoli d’acciaio e la corsa sfrenata del capellone di Lecce che tutti ricordano con la bandiera rossoblù in mano nella festa dell’allora San Biagio. Ma c’era anche il giocatore più popolare di quella squadra: Pino Lorenzo, forte dei suoi trascorsi in serie A nella Samp di Vialli e Mancini e non solo. Con lui Matteo Galassi che da quella stagione spiccò il volo tra i professionisti. E poi Finauro che giocò a inizio campionato prima di un grave infortunio che lo costrinse ai box. Dulcis in fundo gli eugubini: capitan Giacometti e Roberto Pierini con Genghinì (l’accento non è casuale) il grande Italo Franceschini (insuperabile jolly difensivo degli anni d’oro della C con Landi e Giorgini) e i giovanissimi Passeri e Zebi. Ma come non ricordare anche il secondo portiere, il gualdese Bartoccioni, tra i più scatenati nella festa di San Martino dopo la vittoria contro la Colligiana e l’aritmetica promozione in serie C.

Che squadra, signori! Leo Acori a dirigere dalla panchina, Domenico Sfrappa dalla scrivania di direttore sportivo. E la società. Tasso al comando con i due sponsor Barbetti e Colacem vicino e il ruolo strategico di Mario Monacelli e Giambaldo Traversini. In campo, se Bignone era l’eleganza fatta a persona in difesa, in mezzo Parisi con i suoi gioielli da calcio piazzato e la sua visione di gioco era qualcosa di stratosferico. Fortissimo Martinetti, capace di attaccare e difendere alla stessa maniera. Ai gol ci pensava soprattutto Cristiano Cau, veloce e abile a ficcarsi negli spazi aperti dal fisico da bombardiere di Pinone Lorenzo. Ma dire che Mattioli era un semplice terzino mancino non renderebbe giustizia al Faustinho spoletino. Il piede educato e un passato da trequartista ne facevano un regista laterale di ottima fattura. Per questo, in una squadra dove tutti attaccavano e dove l’allenatore incitava all’arrembaggio, fu decisivo l’arrivo di Fabrizione il salentino. Fu lui a sistemare il centrocampo e a dare l’equilibrio giusto. Da qui nacque la grande cavalcata che portò il Gubbio alla ribalta delle cronache nazionali e alle luci del calcio professionistico difeso con forza nei 25 anni successivi sulla spinta di quella grande e indimenticabile impresa.

