Dopo il sisma Pierantonio riparte con un pareggio: 2-2 al ritorno a casa

Luca Beacci 26 marzo 2023 a

a

a

Nella strada che porta allo stadio di Pierantonio i segni del terremoto sono evidenti. Una serie di case a schiera sono tutte inagibili. Con le tapparelle chiuse, qualche cretto visibile e un grande senso di abbandono che ti assale. Più avanti, a confine con il cancello d’ingresso che gli atleti varcano per andare negli spogliatoi del campo sportivo, la scuola elementare sembra nuova. Dai vetri si intravedono i festoni dei bambini, ma è inagibile. La palestra poco distante invece è diventata luogo di accoglienza per chi ha perso la casa. Anche lo stadio è rimasto intatto. Sembra un segno del destino: il Pierantonio potrà festeggiare l’imminente festa per la promozione in Eccellenza proprio in casa. Con questo ritmo forse già a metà aprile contro il Castel del Piano. Oppure mal che vada due domeniche dopo contro l'Fc Castello Sansecondo, considerando il recupero di mercoledì 29 marzo alle 16.45 contro la Pietralunghese e la trasferta del 2 aprile a Città della Pieve. La tribuna come al solito è piena di gente anche se la partita non è di cartello. Dopo cinquanta giorni il Pierantonio torna al “Marinelli” ancora imbattuto e ospita la Grifo Sigillo. Anche il presidente del Pierantonio Giuseppe Fumanti è tra gli sfollati, lui e tutta la sua famiglia, con l’anziana madre. “C’è ancora tanta paura – dice –. Il terremoto ci ha destabilizzato. Ora dobbiamo impegnarci per far continuare a vivere il paese. Il progetto sportivo continuerà, senza voli pindarici, ma continuerà”. Al termine della partita, l'anticipo della 28esima in Promozione A, alla Grifo Sigillo il pari per 2-2 sta stretto (a segno Cambiotti, Pappafava, Gaggiotti su rigore e infine Piergentili). Pierantonio a +15 sul Tavernelle secondo.

Primo studio Ingv dopo le scosse di terremoto in Altotevere: "Occorre incentivare la prevenzione"

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di domenica 26 marzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.