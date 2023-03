Perugia, senti Ravanelli: "Castori come me, ha raggiunto gli obiettivi facendo più del dovuto"

Carlo Forciniti 26 marzo 2023 a

Garanzia Castori. Fabrizio Ravanelli non ha dubbi. E’ lui l’uomo giusto per far sì che al Perugia riesca il miracolo - così lo definisce “Penna Bianca” - chiamato salvezza. Di recente, l’ex attaccante del Grifo di cui è il terzo miglior marcatore della storia, era tra gli ospiti d’eccezione alla presentazione del libro dell’allenatore marchigiano svoltasi al Comitato regionale della Figc-Lnd di Prepo. Un tecnico che per stessa ammissione dell’ex - tra le altre di Juventus e Lazio - ha dei tratti in comune con la storia del Ravanelli calciatore. Perché entrambi si sono dovuti “sudare” e guadagnare tutto. Attraverso la gavetta, l’ostinazione e la voglia di farcela.

Come valuta la stagione del Perugia fino ad ora?

“Come quella di molte altre squadre. Non solo di Serie B, ma anche di Serie A. Contraddistinta da alti e bassi. Si va sulle montagne russe. Ora, il Grifo sta trovando una sua identità e continuità di risultati. Anche la squadra ha capito il credo del suo allenatore. Sta trovando la sua strada”.

Quanto sarà importante il prossimo trittico di gare al Curi alla ripresa del campionato, e più in generale il fatto di giocare gran parte delle ultime partite in casa?

“Sarà fondamentale. Ma giocare in casa oppure in trasferta non conta più niente. Lo ha dimostrato una volta di più proprio il Perugia, con la bella prestazione fatta a Cittadella la scorsa settimana”.

Cosa pensa di Fabrizio Castori?

“Non l’ho mai avuto come allenatore. Lo conosco per via delle sue interviste, del suo modo di preparare le partite, del suo modo di far giocare le sue squadre. Mi sembra un allenatore molto pragmatico, concreto. Credo sia la sua migliore caratteristica. E poi è riuscito a costruire tutto quello che ha costruito con grande sacrificio e determinazione”.

In questo le assomiglia…

“Sì. Ci sono tante persone che hanno raggiunto i propri obiettivi facendo più di quello che avrebbero dovuto fare. Più del dovuto. Lui, come me è uno di quelli. Quando si raggiungono certi risultati è ancora più bello. Dopo aver sofferto tanto, la goduria è ancora più alta”.

