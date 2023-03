Irma Testa oro mondiale: trionfa anche l'Umbria con il dittì Renzini

Foto: Lapresse

Medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali femminili di boxe a Nuova Delhi. A conquistarla è Irma Testa nella categoria 57 kg. L’azzurra ha sconfitto in finale la kazaka Ibragimova con un netto 5-0. Irma Testa aggiunge così alla sua bacheca l’oro iridato dopo l’argento conquistato, nella stessa categoria, al Mondiale dello scorso anno a Istanbul. Nel suo palmares vanta anche due ori Europei e il bronzo olimpico conquistato ai Giochi di Tokyo.

Renzini porta l'Umbria sul tetto d'Europa: medaglia d'oro con Irma testa

“Sono molto felice di questa medaglia e di questo titolo: sto lavorando così tanto da anni e anni, ho sacrificato tutta la mia adolescenza e la mia vita, però se questi sono i risultati vorrei farlo per altri vent’anni”, le parole dopo la vittoria. Nella rassegna indiana a podio anche un’altra azzurra: Sirine Chaarabi (Fiamme Oro) è argento nei 52 kg, dopo il ko in finale contro la cinese Yu Wu. Ottimi risultati quindi per la Nazionale del dittì folignate, Emanuele Renzini.



