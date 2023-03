Ternana, l'ex Renzi: "Play off possibili, si decide in 15 giorni"

Foto: Lapresse

25 marzo 2023

“Per me è sempre bello tornare a Terni, nella città di mia madre, dove ritrovo parenti e amici. Senza considerare le enormi soddisfazioni collezionate nel biennio vissuto in casacca rossoverde”. Roberto Renzi si racconta al telefono all’indomani della sua partecipazione alla cena di raccolta fondi per la piccola Flavia, organizzata da C.C.T.C., da “Sosteniamo Terni per Flavia” e da “Il sogno di Rebecca”, col determinante contributo economico di “Terni col Cuore”, associazione guidata da Paolo Tagliavento, vice presidente della Ternana. Oggi l’ottavo posto garantisce l’accesso ai play off. Un traguardo alla portata di questa Ternana? “Questa squadra vanta ottime individualità in tutti i reparti e un ottimo staff tecnico e probabilmente senza una incredibile sequela di infortuni oggi avrebbe qualche punto in più, ma adesso diventa decisiva la doppia trasferta di Ferrara e di Brescia. Inoltre bisogna considerare la spietata concorrenza di tanti squadroni, sebbene alcuni di essi, vedi Benevento, Spal e Brescia, siano addirittura invischiati nella lotta per la salvezza. Comunque a mio avviso le grandi delusioni si chiamano Parma e Venezia”. Renzi ha vinto con la Ternana di Tobia il campionato 1988-89 in serie C2.

