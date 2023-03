Grifo, Matos sul rush finale: "Gori e Santoro valori aggiunti"

Foto: Belfiore

Il centravanti brasiliano del Perugia ormai a pieno titolo nei ranghi

25 marzo 2023 a

Ryder Matos, il centravanti brasiliano del Perugia, è tornato. I tifosi biancorossi l’hanno aspettato a lungo e di lui nutrono grande considerazione… “Sono molto contento di quello che pensano di me. Ho sempre cercato di dare il massimo per questa maglia”. C’è un compagno di squadra che più di altri l’ha sorpresa? “Gori sta facendo davvero bene. Ma più di tutti, dico Santoro. Lo scorso anno ha fatto un grande campionato ma in quello attuale è ulteriormente cresciuto”. Ryder, in passato è arrivato in Serie A. Ha qualche rammarico per come si è poi evoluta la sua carriera? “Assolutamente no. Sono al Grifo, in una squadra in cui mi trovo bene. In Brasile lo conoscono tutti. Perugia è una piazza importante”.

