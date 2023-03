Romolo Pelliccia, a 87 anni un nuovo record mondiale

L'orvietano continua a inanellare primati

E’ sicuramente uno degli atleti più longevi al mondo ed alcuni anni fa è stato anche oggetto di studio da parte del CNR, ha iniziato con la corsa poi è passato alla marcia a trent’anni e non ha più smesso, macinando migliaia di chilometri in giro per il mondo ed ottenendo una lunga serie di vittorie e titoli a livello nazionale ed internazionale, per rendersene conto basta guardare quanto riportato da World Master Ranking. Lui è Romolo Pelliccia, orvietano che veste i colori dell’Atletica Libertas Orvieto, classe 1936, con una tenacia ed una passione verso questo sport di fatica, come la marcia è, da fare invidia ad un ventenne: gareggia nella categoria Master 85 ma sovente si ritrova a competere con marciatori più giovani di lui che faticano a tenergli il passo. Il 9 marzo scorso nella prima giornata dei Campionati Italiani Master Indoor di Ancona ha siglato il nuovo primato mondiale dei 3000 metri di marcia categoria M85 con il tempo di 20:44.34 superando il limite stabilito dal britannico George Mitchell con 21:13.8 a Birmingham, il 26 gennaio del 2000

