Grifo, nuovo problema muscolare per Olivieri

Non c’è pace per Marco Olivieri. L’attaccante del Perugia era tornato in gruppo nella prima sessione della settimana: quella svoltasi un paio di giorni fa. Ma ieri, ha dovuto nuovamente fare i conti con la sfortuna. L’allenamento pomeridiano sta per terminare. La punta si avventa su di una respinta di Furlan, calcia a botta sicura ed un istante dopo sente qualcosa che non va. Il gesto è immediato: Olivieri si porta la mano sulla parte posteriore della coscia destra. Torna in panchina comprensibilmente rabbuiato senza più tornare in campo. A caldo, è ovviamente complicato valutare l’entità del problema. Oggi o comunque nelle prossime ore se ne saprà di più. Ma non è escluso che l’ennesimo contrattempo occorso nell’ultimo periodo ne potrebbe pregiudicare la disponibilità per la sfida casalinga con il Frosinone in programma sabato 1 aprile alle ore 16:15. Il classe 1999 per diversi mesi, da agosto a gennaio, ha giocato con continuità. Anche e non soltanto perché ad eccezione della trasferta di Cosenza, non ha mai avuto particolari fastidi. Da febbraio, qualcosa è cambiato.

