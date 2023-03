Milano-Perugia 3-2, la Sir Susa ko al tie break in gara 2 dei quarti play off: serie sull'1-1

Foto: Benda

Niente allungo per Perugia nella serie dei quarti di finale play off scudetto. A Milano infatti in gara 2 vince l'Allianz al tie break e pareggia i conti: domenica 26 marzo si torna a Perugia sulla situazione di 1-1. Dopo aver perso nettamente gara 1 al PalaBarton, all’Allianz Cloud la squadra di Piazza reagisce ed impatta grazie al successo al tie break nel secondo atto dei quarti di finale di playoff.

Alla Sir Susa - che spreca un po’ troppo durante la partita - non riesce la rimonta completa dal 2-0, nonostante Plotnytskyi provi a dare la scossa dal terzo game in poi. Domenica (ore 17) si torna nuovamente in campo a Pian di Massiano, con i Block Devils che vogliono tornare in vantaggio.

